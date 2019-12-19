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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında 79,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

19.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:48 Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 haftasında 79,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında net 79,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 170,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık ile biten haftada 32 milyar 10,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 272,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 872,6 milyon dolardan 15 milyar 888,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,2 milyon dolarlık satışla 410 milyon dolardan 405,8 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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