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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Aralık haftasında 18,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

03.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:42 Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 haftasında 18,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Aralık haftasında net 18,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 270,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Aralık ile biten haftada 31 milyar 664,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 421,5 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 581,3 milyon dolardan 15 milyar 448 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 27,3 milyon dolarlık alışla 378,5 milyon dolardan 405,8 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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