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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında 308,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında 308,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında net 308,2 milyon dolarlık hisse senedi, 742,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 19,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Mart itibarıyla 25 milyar 350,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 555,9 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 11 milyar 476,1 milyon dolardan 9 milyar 852,8 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,3 milyon dolarlık satışla 371,3 milyon dolardan 352 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

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