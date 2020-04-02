Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Mart haftasında 257,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

02.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:00
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Mart haftasında 257,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Mart haftasında net 257,2 milyon dolarlık hisse senedi, 273,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Mart itibarıyla 21 milyar 555,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 289,7 milyon dolara çıktı. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 852,8 milyon dolardan 9 milyar 756,2 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 8,3 milyon dolarlık satışla 352 milyon dolardan 343,7 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 27 Mart, TCMB, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Ekonomi
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
TESK’ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri Ekonomi
TESK'ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:46: Kilis'te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak - Ekonomi 16:45: 65 yaş üstü çiftçilerin fazlalığı üretimi aksatıyor - Ekonomi 16:40: Fransa Ekonomi Bakanından AB ülkelerine dayanışma çağrısı - Ekonomi 16:37: TPF: Market müşterilerini alışveriş saatleri konusunda uyardı - Ekonomi 16:34: Türkiye Finans'tan sağlık çalışanlarına özel destek paketi - Ekonomi 16:14: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 16:12: Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi - Ekonomi 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:40: Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı - Ekonomi 15:22: Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı - Ekonomi 14:45: TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin - Ekonomi 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler