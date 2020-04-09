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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Nisan haftasında 184,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:46
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Nisan haftasında 184,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Nisan haftasında net 184,9 milyon dolarlık hisse senedi, 338,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 19,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Mart itibarıyla 22 milyar 289,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 194,2 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 756,2 milyon dolardan 9 milyar 31,1 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 343,7 milyon dolardan 324 milyon dolara indi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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