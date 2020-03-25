Yurt dışındaki 32 Türk koronadan hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında korona virüsüne yakalanan 32 Türk'ün hayatını kaybettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti. Ticaretin zarar görmemesi için çaba harcıyoruz. 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik. İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli" dedi.(İHA)

Kaynak: İHA