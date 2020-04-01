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Yurt dışındaki 'lular çağrı merkezine ücretsiz erişecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak tüm kaynaklarını seferber etmiş durumda olduklarını belirterek, "Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müşterilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz.

01.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:54
Yurt dışındaki 'lular çağrı merkezine ücretsiz erişecek
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak tüm kaynaklarını seferber etmiş durumda olduklarını belirterek, "Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müşterilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, Vodafone Çağrı Merkezi'ne ulaşmak istediklerinde KIRMIZI yazıp 00905427048000'e ücretsiz SMS yollayabiliyor. Biz de onları geri arıyoruz. Ayrıca bu müşterilerimiz, konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni de ücretsiz arayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sunduğu hizmetlere bir yenisini ekleyerek daha önce 23 Vodafone ülkesi için geçerli olan "Kırmızı Servisi"nin kapsamını tüm dünya ülkeleri dahil olacak şekilde genişletti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müşterileri, KIRMIZI yazıp 00905427048000'e ücretsiz SMS atıyor ve Vodafone Çağrı Merkezi tarafından ücretsiz olarak aranıyorlar. Böylelikle Vodafone aboneleri yurt dışındayken de Vodafone'dan kesintisiz hizmet almaya devam ediyor. Yurt dışındaki Vodafone müşterileri ayrıca, konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı'na ait 00903122922929 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni de ücretsiz arayabiliyor.

"Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, tüm dünyada olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, toplum olarak birlikte hareket edilmesi, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olunması, empati kurulması, herkesin birbirine yardım etmesi ve destek vermesi gereken bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Aksoy, devletin aldığı tedbirlere uyulması ve bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olunmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Vodafone olarak biz de tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müşterilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, SMS, Ekonomi
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