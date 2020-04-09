Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı

Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı evlerinde kalarak korunmaları için bir kamu spotu hazırladı.

09.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:16
Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı
ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı evlerinde kalarak korunmaları için bir kamu spotu hazırladı.
YTB'nin hazırladığı 45 saniyelik kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından tavsiye kararı verilerek Üst Kurul'un internet sitesinden yayınlanarak, medya kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Covid - 19 pandemisinden korunmaları için gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirilmesi konulu kamu spotuyla, TV kuruluşları aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları evlerinde kalmaları için uyarılacak.
RTÜK'ün Tavsiye Kararı Verilen Kamu Spotları listesine alınan kamu spotunda şu uyarılara yer verildi:
"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Yeni Koronavirüs'ten alacakları basit tedbirlerle korunabilirler. Öncelikle; bulunduğumuz ülkelerde resmi uyarılara titizlikle riayet edelim.
Zorunlu haller dışında, lütfen evlerimizden çıkmayalım. Kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak duralım. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızın evde kalması hayati önem taşıyor. Sosyal mesafeye ve tüm hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Hasta yoğunluğu nedeniyle zorunlu kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim. Sağlığımız için sadece resmi açıklamaları takip edelim. Bizim için değerlisiniz! Evde Kal, Hayatta Kal!" Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: TV, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Haberler ›› genel ››Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:28: Bayramiç'te korkutan yangın - Haberler 13:28: Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin - Haberler 13:18: Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi - Haberler 13:17: İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını - Haberler 13:07: Kars'ta polis, yoğunluk oluşturmadan vatandaşların işini çözüyor - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:13: Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı