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Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı

Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), Türkiye'de yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" projesine destek olmak amacıyla "Toprağa fidan, insana can" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlatıldı.

14.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:02Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı
Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), 'de yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" projesine destek olmak amacıyla "Toprağa fidan, insana can" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlatıldı.
Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezi bahçesine sembolik dikilen 3 fidanla başlatılan projeyle 'dan Türkiye'ye uzanan ve "sıla yolu" şeklinde tabir edilen güzergah üzerindeki Hamzabeyli- bölgesinde, ilk aşamada yaklaşık 3 dönümlük araziye orman alanı oluşturulması hedefleniyor.
UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, sembolik fidan dikim töreni sonrasında yaptığı açıklamada, toplumsal ve siyasal gelişmelere değil çevresel gelişmelere de hassasiyet gösterdiklerini söyledi.
Bilgi, Türkiye'de yürütülen projeye katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, "Projemizi önceden planlamıştık ancak Türkiye'deki projeyle yakın zamana denk gelmesi bizi daha çok mutlu etti. Bu projeyle Edirne civarında 'UID Hatıra Ormanı' olacak. Bu ormandan sonra yapılan bağış miktarı kadar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de hatıra ormanları gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.
Avrupalı Türklere kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulunan Bilgi, "Avrupa başta olmak üzere yurt dışında 6 milyona yakın vatandaşımız var, onların her birinin dikili ağacı olmasını arzu ediyoruz. Buradan kampanyamıza destek vermeleri için yurt dışındaki iş adamlarımıza da çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Bilgi, Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, bağışlanan her 25 fidanlık meblağ karşılığında vatandaşlara isimlerinin yazılı olduğu sertifikanın tanzim edileceğini kaydetti.

Hamzabeyli, Türkiye, Edirne, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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