Haberler » Güncel » Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı - KÖLN

Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı - KÖLN

Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), Türkiye'de yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" projesine destek olmak amacıyla "Toprağa fidan, insana can" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlatıldı.

14.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:55
Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), Türkiye'de yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" projesine destek olmak amacıyla "Toprağa fidan, insana can" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlatıldı.
Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezi bahçesine sembolik dikilen 3 fidanla başlatılan projeyle Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan ve "sıla yolu" şeklinde tabir edilen güzergah üzerindeki Hamzabeyli- Edirne bölgesinde, ilk aşamada yaklaşık 3 dönümlük araziye orman alanı oluşturulması hedefleniyor.
UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, sembolik fidan dikim töreni sonrasında yaptığı açıklamada, toplumsal ve siyasal gelişmelere değil çevresel gelişmelere de hassasiyet gösterdiklerini söyledi.
Bilgi, Türkiye'de yürütülen projeye katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, "Projemizi önceden planlamıştık ancak Türkiye'deki projeyle yakın zamana denk gelmesi bizi daha çok mutlu etti. Bu projeyle Edirne civarında 'UID Hatıra Ormanı' olacak. Bu ormandan sonra yapılan bağış miktarı kadar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de hatıra ormanları gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.
Avrupalı Türklere kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulunan Bilgi, "Avrupa başta olmak üzere yurt dışında 6 milyona yakın vatandaşımız var, onların her birinin dikili ağacı olmasını arzu ediyoruz. Buradan kampanyamıza destek vermeleri için yurt dışındaki iş adamlarımıza da çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Bilgi, Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, bağışlanan her 25 fidanlık meblağ karşılığında vatandaşlara isimlerinin yazılı olduğu sertifikanın tanzim edileceğini kaydetti.
Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı - KÖLN

Türkiye, Edirne, Avrupa, Köln, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:28   Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)
22:27   Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
22:26   Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
22:26   Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
22:25   Kardeş şehirler sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda anlaştı
22:24   Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar
22:15   Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi
21:43   ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı
15:11   Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
16:06   Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:27   A Milli Takımımız EURO 2020'de!
22:19   Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!
17:55   2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54   2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 22:28:42