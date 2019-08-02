Yurt dışından borçlanma yoluyla emeklilikte yeni dönem; Avrupalı Türkler ne düşünüyor?

Yurt dışı borçlanma yoluyla emekli olmak isteyen Avrupalı Türklerle ilgili kararın yankıları sürüyor. AK Parti milletvekilleri tarafından 8 Temmuz 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre 1 Ağustos'tan itibaren yurt dışında yaşayanların Türkiye'den emekli olma şartları zorlaştı.Değişen yasaya göre borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı. Başka önemli bir değişiklikse gurbetçilerin sigortalılık statülerinin SSK'dan Bağ Kur'a geçirilmesi. Bu da emeklilik için daha fazla prim ödenmesi ve emekli maaşının düşmesi anlamına geliyor.