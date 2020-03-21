Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor - Spor

Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden milli eskrimci İrem Karamete, çalışmalarını evinde sürdürüyor.

21.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:10
Türkiye 'yi 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden milli eskrimci İrem Karamete, çalışmalarını evinde sürdürüyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu, milli sporcunun evinde yaptığı antrenmanın görüntülerini sosyal medya hesabından "Evindekal" mesajıyla paylaştı.
Federasyon, yaptığı videolu paylaşımda "Yurt dışından turnuvadan dönen ve ilk 14 günü evinde geçirecek sporcumuz İrem Karamete, çalışmalarına ev antrenmanlarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı. Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor
Etiketler : Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İngiltere’de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı Spor
İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu
Fenerbahçe Beko’nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ’tan açıklama Spor
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama
Galatasaray’a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor Spor
Galatasaray'a Diagne piyangosu! İngilizlerden dev teklif geliyor
Fenerbahçe’de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig’den geliyor Spor
Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig'den geliyor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı Spor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona’dan F.Bahçe’ye destek mesajı Spor
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı Spor
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı

Son Dakika Spor Haberleri

Korona virüs salgınına online antrenman önlemi - Spor (Özel haber) Quaresma'dan 'Evde kal' çağrısı - Spor Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor Erzurumsporlu taraftarlardan 'Evde Kal' çağrısı - Spor Ufuk Sarıca'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı - Spor Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım - Spor Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık - Spor Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi - Spor Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı - Spor İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading