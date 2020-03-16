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Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının doldukları form görüntülendi. Buna göre formda yolcu bilgileri, son 14 gün içinde bulunulan ülkeler ve koronavirüs belirtileriyle ilgili bilgiler isteniyor. Bilginin yanlış verilmesi halinde ise yasal yollara başvurulacağı belirtiliyor.

16.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:28

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten ülkemizi korumak için alınan önlemlerden biri de Türk vatandaşlarının ülkeye döndükten sonra 14 gün karantinada kalması. Ülkeye dönen Türklerin ise doldurmak zorunda oldukları form ilk kez görüntülendi.

Koronavirüs tüm dünyada 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Hastalık Türkiye 'de ise 18 kişide tespit edildi. Devletin koronavirüse karşı aldığı uyarılardan biri de yurt dışından dönen vatandaşların kontrol edilmesi.

VİRÜS ŞÜPHELİLERİNİN DOLDURDUKLARI FORMUN FOTOĞRAFI

Dubai 'den dönen sosyal medya fenomenlerinden "lale.d" isimli kullanıcı uçakta dağıtılan formu Instagram'dan "havasosyalmedya" sayfasıyla paylaştı.

Buna göre formda Türkiye'ye dönen Türk yolculardan şu bilgiler isteniyor:

Ad, soyad, TC No, pasaport no, telefon no, size ulaşılabilecek kişi telefon no, uçuş no, koltuk no, tarih, Türkiye'de bulunacağı adres, ateş, öksürük boğaz ağrısı, nefes darlığı varsa işaretleyiniz, son 14 gün içinde bulunduğunuz ülkeler, koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile incelenen bir hasta ile yakın temasta bulundunuz mu.

BİLGİLER DOĞRU ÇIKMAZSA YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Formun en altında ise bilgilerin doğru verilmesi gerektiğini belirten şu uyarı yer alıyor: Formda verilen bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda formu dolduran hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 11 ülkede turistik amaçlı veya öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının, 17 Mart saat 24.00'e kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye giriş yapabileceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'den, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşların 14 Mart saat 08.00'den itibaren, 17 Nisan tarihine kadar askıya alındığı hatırlatıldı.

Uçuş yasağı olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının 18 Mart'a kadar dönebileceği kaydedilen açıklamada, "Turistik amaçlı olarak yurt dışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'e kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye giriş yapabilecek." ifadesine yer verildi.

Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dubai, Sağlık, Güncel

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