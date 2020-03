Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten ülkemizi korumak için alınan önlemlerden biri de Türk vatandaşlarının ülkeye döndükten sonra 14 gün karantinada kalması. Ülkeye dönen Türklerin ise doldurmak zorunda oldukları form ilk kez görüntülendi.

Koronavirüs tüm dünyada 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Hastalık Türkiye 'de ise 18 kişide tespit edildi. Devletin koronavirüse karşı aldığı uyarılardan biri de yurt dışından dönen vatandaşların kontrol edilmesi.

VİRÜS ŞÜPHELİLERİNİN DOLDURDUKLARI FORMUN FOTOĞRAFI

Dubai 'den dönen sosyal medya fenomenlerinden "lale.d" isimli kullanıcı uçakta dağıtılan formu Instagram'dan "havasosyalmedya" sayfasıyla paylaştı.

Buna göre formda Türkiye'ye dönen Türk yolculardan şu bilgiler isteniyor:

Ad, soyad, TC No, pasaport no, telefon no, size ulaşılabilecek kişi telefon no, uçuş no, koltuk no, tarih, Türkiye'de bulunacağı adres, ateş, öksürük boğaz ağrısı, nefes darlığı varsa işaretleyiniz, son 14 gün içinde bulunduğunuz ülkeler, koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile incelenen bir hasta ile yakın temasta bulundunuz mu.

BİLGİLER DOĞRU ÇIKMAZSA YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Formun en altında ise bilgilerin doğru verilmesi gerektiğini belirten şu uyarı yer alıyor: Formda verilen bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda formu dolduran hakkında yasal yollara başvurulacaktır.