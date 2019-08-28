Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yurt dışından düğün davetiyesi içinde uyuşturucu sevkiyatı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yurt dışından kargo ile gelen düğün davetiyesi içerisinde kendisine uyuşturucu madde gönderilen kişi gözaltına alındı.

28.08.2019 16:39 Yurt dışından düğün davetiyesi içinde uyuşturucu sevkiyatı
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yurt dışından kargo ile gelen düğün davetiyesi içerisinde kendisine uyuşturucu madde gönderilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu, yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu madde gönderildiği tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu ekipler tarafından alınan kargodaki zarf içinde bulunan düğün davetiyesinin içine saklanmış vaziyette üç parça olarak düzgün sarılmış 16,37 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan incelemede gönderenin belli olmadığı kargonun, alıcısının ise A.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:53   Salihli'de tek katlı ev yandı
17:51   Dedesi ile balık tutmaya giden Suriyeli çocuk barajda boğuldu
17:50   İş yerinde çalıntı araç motorları bulunan şahıs serbest bırakıldı
17:47   - Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
17:46   Batman şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
17:40   Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
17:36   Karaman'da tarihi hamamda yangın