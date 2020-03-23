Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yurt dışından Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi (2) - Haberler

Yurt dışından Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi (2)

ÖĞRENCİLER YURDA YERLEŞTİRİLDİHavalimanında sağlık ve pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirildi.

23.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:53
Yurt dışından Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi (2)

ÖĞRENCİLER YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Havalimanında sağlık ve pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirildi. Öğrenciler buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 10 bin kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım kampüsüne getirildi. Yurda yerleştirilen öğrenciler 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulduktan sonra, hastalık belirtisi göstermeyenler memleketlerine gönderilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

ORDU Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı - Haber Türkiye Kolombiya'ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi - Haber Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2) - Haber Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak - Haber Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuç veren ilacı Türkiye'ye getirdik - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading