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Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi 6 ülkeden 439 kişi Düzce'de karantinaya alındı Türkiye'ye farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 159 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'deki Raziye Begüm Sultan...

28.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:39
Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce 'de yurda yerleştirildi
6 ülkeden 439 kişi Düzce'de karantinaya alındı
DÜZCE - Türkiye 'ye farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 159 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'deki Raziye Begüm Sultan Yurduna yerleştirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. İstanbul'a Katar'dan uçakla gelen 54 kişi ve Ukrayna'dan gemi ile gelen 105 kişi indikleri yerlerde sağlık kontrolünden geçirilerek Düzce'ye gönderilmek üzere 6 otobüse bindirildi. Geniş güvenlik önlemleri ile Düzce'ye gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan yurduna yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.
Daha öncede Düzce'ye Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Etiyopya ve Bosna Hersek'den 280 Türk vatandaşı ve öğrenci Necla Pekolcay Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti.
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Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce’de yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Genel

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Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

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