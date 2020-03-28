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Yurt dışından gelen 159 kişi yurda yerleştirildi - DÜZCE

Yurt dışından gemi ve uçakla Türkiye'ye gelen 159 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

28.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:45
Yurt dışından gemi ve uçakla Türkiye 'ye gelen 159 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Düzce 'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Katar'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 54 kişi ile Ukrayna'dan gemi ile Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana getirilen 105 kişi burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra gruplar halinde otobüslerle Düzce'ye gönderilen 159 Türk vatandaşı, önceden boşaltılan KYK'ye bağlı Düzce Üniversitesinin Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, çevrede tedbir aldı.
Öte yandan 159 kişi ile gün içinde kente getirilenlerin sayısı 439'a ulaştı.
Hırvatistan'dan 2, Bosna Hersek'ten 1, Ukrayna'dan 186 ve Etiyopya'dan 91 olmak üzere toplam 280 Türk vatandaşı daha önce Düzce'de yurda yerleştirilmişti.
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Yurt dışından gelen 159 kişi yurda yerleştirildi - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Güncel

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Yurt dışından gelen 159 kişi yurda yerleştirildi - DÜZCE

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