Yurt dışından gelen 16 kişi Burdur'da yurda yerleştirildi
YURT dışından getirilen 16 Türk vatandaşı, Burdur'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
28.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:06
YURT dışından getirilen 16 Türk vatandaşı, Burdur 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere , Dubai ve İsveç 'ten getirilen 16 Türk vatandaşının, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilmesi kararı alındı. Karar doğrultusunda Rusya aktarmalı uçakla Antalya'ya getirilen vatandaşlar, otobüsle Burdur'a ulaştırıldı. 16 kişi yerleştirildikleri yurtta, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Burdur, İsveç, Güncel