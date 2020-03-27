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Yurt dışından gelen 221 kişi yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 221 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

27.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:59
Yurt dışından uçakla İstanbul 'a gelen 221 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu 'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Kazakistan'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 130 kişi, polis eşliğindeki 5 otobüsle Bolu'ya gönderildi.
Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
Öte yandan gün içinde Hong Kong'dan gelen 2, Kazakistan'dan gelen 22 ve Ukrayna'dan gelen 67 kişi de 3 grup halinde Bolu'ya getirildi.
Yurt girişinde işlemleri yapılan 91 kişi, daha sonra kendileri için ayrılan odalara yerleştirildi.
Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34, Moldova'dan 40 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.
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Yurt dışından gelen 221 kişi yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Bolu, Güncel

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Yurt dışından gelen 221 kişi yurda yerleştirildi

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