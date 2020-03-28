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Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

- Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi 5 farklı ülkeden gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı Türkiye'ye 5 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 280 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'ye ki...

28.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:27
- Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce 'de yurda yerleştirildi
5 farklı ülkeden gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı
DÜZCE - Türkiye 'ye 5 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 280 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'ye ki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda yerleştirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. İstanbul'a havalimanına gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen kişiler otobüslerle polis eşliğindeki Düzce'ye gönderiliyor.
Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Etiyopya ve Bosna Hersek'ten gece ve sabah saatlerinde gelen toplam 280 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay Yurdu'na yerleştirildi.
Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.
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Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce’de yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Genel

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Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

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