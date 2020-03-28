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Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 280 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

28.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:34
Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
Yurt dışından uçakla İstanbul 'a gelen 280 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Düzce 'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen toplamda 280 kişi, gruplar halinde minibüslerle Düzce'ye gönderildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen Hırvatistan'dan 2, Bosna Hersek'ten 1, Ukrayna'dan 186 ve Etiyopya'dan 91 olmak üzere toplam 280 Türk vatandaşı, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Düzce Üniversitesinin Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, çevrede tedbir aldı.

Öte yandan, 280 kişiden 192'sinin yurt dışında öğrenci olduğu öğrenildi.
"Yurdumuza 500 kişi yerleştirilecek"
Vali Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen öğrenci ve vatandaşların Düzce'deki KYK yurduna kontroller yapıldıktan sonra alınarak misafir edildiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Gelenlerin tamamı Türk vatandaşımız. Misafirlerimizi yurdumuzda ağırlayacağız. Kontrolleri yapıldıktan sonra girişleri sağlanıyor. Düzce İl Emniyet, Jandarma Alay Komutanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri yurdumuzda gerekli çalışmalarını yürütüyor."
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Düzce, Güncel

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