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Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu Türk vatandaşlarından 360'ı Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirdi.

23.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:46
Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirildi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu Türk vatandaşlarından 360'ı Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirdi. 14 gün boyunca karantinada kalacaklar kişilerin, tüm ihtiyaçları yurtlarda karşılanacak.

Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Kazakistan ve İran'da yaşayanların ülkeye getirilmeleri önceki geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan kara yolu ile önceki gün Çorlu'ya getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantinada kalacakları Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Çorlu'nun ardından Tekirdağ il merkezinde bulunan Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne getirilen 185 kişi de sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra özel giysili görevlilerce 14 gün karantina altında tutulacakları yurda alındı.

Tekirdağ ve Çorlu'da toplam 360 kişinin yerleştirildiği yurt ve çevresinde, polis, UMKE, AFAD ekipleri  görevlendirildi. Karantina altında bulunanları ziyaret etmek isteyen yakınlarına ise görüş izni verilmedi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK VE KİTAP

Yurtlarda kalan vatandaşların gıda ihtiyaçlarını Kızılay, temel ihtiyaçlarını ise AFAD'ın karşıladığı belirtildi. Türk Kızılay'ı Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, "Yaşanan bu süreçte ilçemize gelen ve yurda yerleştiren vatandaşlarımızın Kızılay olarak gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Aynı zamanda burada bulanan küçük çocuklara da zaman geçirmeleri için hem oyuncak hem de okumaları için çocuk kitapları veriyoruz" dedi.


- Çorlu
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Kaynak: DHA

Etiketler : Tekirdağ, Çorlu, Güncel

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