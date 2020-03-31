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Yurt dışından gelen 463 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuluyor

Düzce Valiliği, kentte bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı iki yurtta, yurt dışından ülkeye getirilen 463 vatandaşın gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

31.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:38
Düzce Valiliği, kentte bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı iki yurtta, yurt dışından ülkeye getirilen 463 vatandaşın gözetim altında tutulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Türkiye 'yi, vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek için devlet tarafından birçok tedbire başvurulduğu belirtildi.
Bu tedbirler kapsamında yurt dışından ülkeye gelenler için uygulanan 14 günlük izleme ve gözetim altında tutma önlemlerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İlimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı iki yurdumuzda 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yurt dışından ülkemize getirilen 463 vatandaşımız gözetim altında tutulmaktadır. Valiliğimizin koordinasyonunda, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca çalışmalar müştereken yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yurtlarda misafir edilen vatandaşların sağlık, temizlik, yemek ve kantin ihtiyaçlarının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından yürütülen ortak çalışma ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı vurgulanarak, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yurt binaları içinde ve dışında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı vurgulandı.
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Yurt dışından gelen 463 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Valiliği, Türkiye, Güncel

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Yurt dışından gelen 463 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuluyor
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