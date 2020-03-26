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Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (3)

YUNANİSTAN'DAN 30 KİŞİ GELDİYunanistan'dan uçakla İstanbul'a gelen 30 kişi, otobüsle Bolu'ya getirildi.

26.03.2020 23:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:55
Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (3)

YUNANİSTAN'DAN 30 KİŞİ GELDİ Yunanistan 'dan uçakla İstanbul 'a gelen 30 kişi, otobüsle Bolu 'ya getirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünden geçtikten sonra yurttaki odalarına yerleştirildi. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 398 oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, İstanbul, Bolu, Güncel

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