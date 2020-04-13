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Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denize kıyısı olan 28 ile gönderilen genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacağını söyledi. Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

13.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildiğini söyledi.

Bakan Kurum, genelgeye ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

''Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

"ATIKLAR DEZENFEKTE EDİLEREK TESLİM ALINACAK"

Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek.''

Yurt dışından gelen gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Etiketler: Murat Kurum, Ekonomi
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