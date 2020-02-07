Yurt dışından gelen kornea ile doğuştan görme engelli gencin gözleri açıldı

Özel Batman Dünya Hastanesi'nde hizmet vermekte olan Op. Dr. Yalçın İşcan, 2019 yılında başlatmış olduğu kornea nakli hizmetine yeni bir boyut kazandırdı. Batman'da kornea naklini ilk kez yapmış olmakla takdir toplayan Dr. İşcan, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan hastalar için son derece yüz güldürücü bir hizmete imza attı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İZİN ALDI

Yasal Mevzuat gereği T.C vatandaşlarından alınan kornealar sadece T.C. uyruklu vatandaşlarımıza nakledilebilmektedir. Yabancı uyruklu hastalara ise ancak sağlık turizmi belgesi olan ve aynı zamanda kornea nakli izinleri olan hastaneler özel izin alarak ve yurt dışından kornea getirterek bu hizmeti sunabilmektedir. Bu izinleri almak ve yabancı uyruklu hastalara da umut olmak için Tıbbi Direktör Dr. Tuncer Toklu ve Göz Kliniği Sorumlusu Dr. Yalçın İşcan, uzun uğraşlar neticesinde, T.C. Sağlık Bakanlığından Amerika ve Avrupa Göz Bankalarından kornea getirtme ve kullanma ruhsatını aldı.

DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ ÇOCUK ARTIK GÖRECEK

Amerika Kornea Bankasından soğuk zincir koşullarında gelen korneayı doğuştan gözleri hiç görmeyen 15 yaşındaki Iraklı hastasına nakil gerçekleştirildi. Başarılı nakil sonrasında hastanın görmesi sağlandı.

"BENİ SON DERECE DUYGULANDIRIYOR"

Uyruğu ne olursa olsun kliniğimize başvuran hastalarımıza bu hizmeti verebilecek olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Dr. İşcan, "Gözleri görmeyen bir insanın görmeye başlaması mesleğimin tabiri caizse mucizevi yönü, hastalarımın adeta yeniden doğmuş gibi hissetmesi beni son derece duygulandırıyor, bu mutlulukta payım olmasından dolayı işimi çok seviyorum" dedi.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

İşcan, bu işte hiçbir desteğini esirgemeyen Özel Batman Dünya Hastanesi Yönetimine ve Batman Sağlık Müdürlüğüne müteşekkir olduğunu ifade etti.