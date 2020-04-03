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Yurt dışından gelen öğrencilerin karantinaya alındığı yurt önünde sessizlik hakim

Yurt dışından gelen öğrencilerin karantinaya alındığı yurt önünde sessizlik hakim -Yurt binası havadan drone ile görüntülendi Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'dan uçakla getirilen 200 öğrencinin karantinaya alındığı Kağıthane'deki Sadabad Kız Öğrenci Yurdu havadan görüntülendi.

03.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:03
Yurt dışından gelen öğrencilerin karantinaya alındığı yurt önünde sessizlik hakim
-Yurt binası havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa 'dan uçakla getirilen 200 öğrencinin karantinaya alındığı Kağıthane 'deki Sadabad Kız Öğrenci Yurdu havadan görüntülendi. Yurt önünde sessizliğin hakim olduğu görüldü
Korona virüs salgını nedeniyle ERASMUS programı kapsamında Avrupa'da eğitim ve öğrenim gören 200 öğrenci İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapılan öğrenciler ardından otobüsle götürüldükleri Kağıthane Sadabad Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrencilerin karantinaya alındığı yurt havadan görüntülendi. Yurdun önünde kimsenin olmaması ise dikkatleri çekti. Yurt dışından gelen öğrencilerin karantinaya alındığı yurt önünde sessizlik hakim

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Avrupa, Yerel

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Yurt dışından gelen öğrencilerin karantinaya alındığı yurt önünde sessizlik hakim
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