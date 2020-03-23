Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelerek Türkiye'ye giriş yapan yolcular, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Bolu'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Gece yarısı yurda giriş yapan 39 yolcu, kendileri için ayrılan odalara alındı.
Yurt dışından uçakla İstanbul 'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu 'daki yurda yerleştirildi.
Yunanistan 'dan hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüsle kente getirildi. Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
ÖZEL ODALARA ALINDILAR
Yurt girişinde kontrolden geçirilen 39 yolcu kendileri için ayrılan odalara alındı. Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolculara Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.
EKİPLER ÖZEL TEDBİR ALDI
Maske ve eldivenle koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
Kaynak: AA