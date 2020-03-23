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Yurt dışından gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi - BOLU

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 49 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurda yerleştirildi.

23.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:52
Yurt dışından uçakla İstanbul 'a gelen 49 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu 'daki yurda yerleştirildi.
Yunanistan 'dan hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, sabah saatlerinde otobüsle kente getirildi.
Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Yurt girişinde kontrolden geçirilen 39 yolcu kendileri için ayrılan odalara alındı.
Kolombiya'dan hareket ederek yurda dönüş yapan 10 yolcu daha gün içerisinde Bolu'ya ulaşarak aynı yurda yerleştirildi.
Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolculara Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.
Maske ve eldivenle koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
BoluKolombiyaYUNANİSTANYurt dışından gelen yolcular
Muhabir Zafer Göder
Redaktör Nurhan Çorlu
Yayınlayan Seval Güler
4Y-2106093923-03-2020 06: 40
Bolu
Yayınlayan Servis: BoluKategori:
Genel
Bülten:
GenelYerelBolu
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurda yerleştirildi.
Yunanistan'dan hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüsle kente getirildi.
Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Yurt girişinde kontrolden geçirilen 39 yolcu kendileri için ayrılan odalara alındı.
Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolculara Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.
Maske ve eldivenle koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yurt dışından gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi - BOLU

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Yurt dışından gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi - BOLU
Etiketler : Yunanistan, İstanbul, Bolu, Güncel

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