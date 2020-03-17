Yurt dışından gelenleri taşıyan iki otobüs karantina yurduna geldi
ALMANYA Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi.
17.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:18
ALMANYA Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi.
Almanya Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs saat 17.45 sıralarında Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi. Otobüste bulunan bazı vatandaşlar basın mensuplarına el salladı. Otobüslerin yurdun bahçesine girişiyle birlikte güvenlik güçleri yurt girişinde önlem aldı. Avrupa'dan gelen vatandaşların öğrenci yurtlarına gelişlerinin akşam saatlerinde de devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar 14 gün boyunca doktor gözetiminde belirlenen yurtlarda kalacak.- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler : Fatih Sultan Mehmet, Almanya, Güncel
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