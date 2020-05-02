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Yurt dışından gelerek karantina yurdunda kalanlar Türkiye'ye minnettar

Muğla'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınanlar, sunulan hizmet ve imkanları görünce bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşadı.

02.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:17
Muğla'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınanlar, sunulan hizmet ve imkanları görünce bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Muğla'ya getirilen 349 vatandaş, Gençlik ve Spor Bakanlığının Muğla'daki Milli Piyango Yurtlarında gözlem altında tutuluyor.
Yurtta kalanların tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak gideriliyor.
Yurtta kalanlardan Nurcan Koç, AA muhabirine, ramazan ayında vatanında olduğu için sevinçli olduğunu söyledi.
"Kaldığımız yurt 5 yıldızlı otel kalitesinde"
Yurtlarda kendilerine çok iyi bakıldığını aktaran Koç, "Kente geldiğimizde karşılaştığımız güler yüz ve hijyenik ortam hepimizi çok mutlu etti. Kaldığımız yurt 5 yıldızlı otel kalitesinde. Ülkemle gurur duyuyorum. 'Böyle karantinaya can kurban' diyorum. Diğer ülkelerde böyle imkanların olmadığını görüyoruz. Devletimizle gurur duyuyoruz. Bu mübarek ayda salgından kurtulmamız için sürekli dua ediyoruz" diye konuştu.
Yurtlar eksiksiz hazırlanmış
Yurttakilerden Kadir Belik ise ramazan ayının huzurunu ülkesinde yaşadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Karantina sürecinin ardından memleketi Bursa'ya döneceğine değinen Belik, şöyle konuştu:
"Karantinada kaldığımız yurtlar eksiksiz hazırlanmış. Herkes çok güler yüzlü. Ekstra bir ihtiyacımız da olduğunda sorgulanmadan hemen karşılanıyor. Bunu tüm ailemizle de paylaştık. Almanya'da uçuşlar durdurulduğunda ülkemize döneceğimize dair bir ümidimiz yoktu. Ancak devletimiz ana vatana bizi sağ salim ulaştırdı. Ramazan ayını ülkemizde geçiriyoruz ve çok mutluyuz. Ülkemle gurur duyuyorum."
"Camdan cama komşularla konuşuyoruz"
Gözlem altında tutulanlardan Merve Alguen de ramazanın manevi hazzını Türkiye'de yaşamanın ayrı bir huzur verdiğini kaydetti.
Gönül rahatlığıyla ibadetlerini yaptıklarını vurgulayan Alguen, "İftardan sonra spor yapmaya özen gösteriyoruz, camdan cama komşularla konuşuyoruz. Devletimiz bizi çok rahat bir şekilde ülkemize getirdi, minnettarız. Yurdumuz çok geniş ve temiz. Ev yemekleri yiyoruz. Bizi buraya getiren devletimize çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Yurdun misafirlerinden Burcu Yerlikaya, kendilerine mevcut imkanları sağlayan devlet büyüklerine minnettar olduklarını bildirdi.
Türkiye'de ezan sesini dinlemek, gönül rahatlığıyla sahur ve iftar yapmanın gurur verici olduğunu belirten Yerlikaya, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.
Yurttakilerden Nilay Ünsal da Türkiye'de bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Yurt dışından gelerek karantina yurdunda kalanlar Türkiye’ye minnettar

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Muğla, Güncel, Haber

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