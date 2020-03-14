Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş...
Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
14.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:48
Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel
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