Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yurt dışından getirilen 206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Bursa'ya getirilen 206 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait iki öğrenci yurduna yerleştirildi.

31.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:29
Yurt dışından getirilen 206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Bursa 'ya getirilen 206 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait iki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Sırbistan'dan 109, Belarus'tan 47, Katar 'dan da 50 kişi, İstanbul'da Havalimanı'ndan alınarak polis eşliğinde otobüslerle Bursa'ya taşındı.
Bu kişilerden, Sırbistan ve Belarus'tan gelenler ekiplerin nezaretinde KYK Mehmed Zahid Kotku Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Katar'dan gelenler ise KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na giriş yaptı.
Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.
Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.
Katar'dan dün getirilen 63 kişi ise Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Katar, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yurt dışından getirilen 206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: Türk Kızılayı'ndan karantinadaki vatandaşlara yemek desteği - Haber 16:36: Ozanca Mahallesi'nde içme suyu hattı yenilendi - Haber 16:36: Vefa Sosyal Destek Grubuna 2 bin 600 ihtiyaç talebi - Haber 16:36: İnegöl OSB'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 150 bin liralık destek - Haber 16:36: Tire'de koronavirüs önlemleri devam ediyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber