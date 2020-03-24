Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yurt dışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı - Haberler

Yurt dışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı ve uçuş yasağı koyulan 7 ülkeden Türkiye'ye getirilmeye başlanılan toplam 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek korona virüs salgını önlemleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulmak üzere Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.03.2020 01:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:24
Yurt dışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı ve uçuş yasağı koyulan 7 ülkeden Türkiye 'ye getirilmeye başlanılan toplam 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek korona virüs salgını önlemleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulmak üzere Sakarya 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda yurt dışından 345 öğrenci ve içlerinde 2 bebeğinde bulunduğu vatandaşlar ilk olarak uçakla İstanbul Havaalanı'na getirildi. Uçaktan inen 347 vatandaş geçirildikleri sağlık kontrolü sonrasında otobüslere binerek polislerinde eşlik ettiği konvoy ile Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sabahattin Zaim Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurdun girişinde otobüslerden tek tek geniş güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirilip bilgileri alındıktan sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ile psikologların destek sunacağı ve sağlık durumları sürekli kontrol altında tutulacak olan vatandaşların aksi bir durum olmaması halinde 14 gün sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, vatandaşların yurda yerleştirildiği anlarda AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri de hazır bulunurken, polis ekipleri ise yurdun çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürecek. Ayrıca, Bakan Çavuşoğlu'nun açıkladığı toplam 3 bin 358 öğrenciden toplam bin 992'si Sakarya'da bulunan ve önceden boşaltılarak hazır hale getirilen dört Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilecek. Bugün getirilen 348 vatandaşın yanı sıra geriye kalan diğer bin 646 vatandaşın ise önümüzdeki günlerde gruplar halinde Sakarya'ya getirilerek yurtlara yerleştirilmeye devam edecekleri öğrenildi. Bazı öğrenciler ise ülkelerine döndükleri için büyük mutluluk yaşarken, bazıları ise kameralara poz verdi. - SAKARYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Sakarya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü - Haber Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı - Haber Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2) - Haber Kağıthane'de, etrafa ateş açan saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı - Haber OSMANİYE Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading