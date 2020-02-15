Haberler » 3. Sayfa » Yurt dışından getirilen çay paketlerinden uyuşturucu madde çıktı - Haberler

Yurt dışından getirilen çay paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

Kırıkkale'de, yurt dışından kente satış için uyuşturucu madde getirildiği ihbarını alan narkotik polisi, durdurduğu araçta narkotik dedektör "Adam" isimli köpek ile birlikte yaptığı arama sonucu çay paketlerine gizlenmiş esrar, kokain, skunk gibi uyuşturucu madde ele geçirdi.

15.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:12Yurt dışından getirilen çay paketlerinden uyuşturucu madde çıktı
'de, yurt dışından kente satış için uyuşturucu madde getirildiği ihbarını alan narkotik polisi, durdurduğu araçta narkotik dedektör "Adam" isimli köpek ile birlikte yaptığı arama sonucu çay paketlerine gizlenmiş esrar, kokain, skunk gibi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kırıkkale Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. isimli şahsın yurt dışından Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getirdiği ihbarını alması üzerine harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilen araç, Yahşihan Yurtkur Caddesi üzerinde durduruldu. Aracın içerisindeki E.K., O.K., E.A. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

Emniyet Müdürlüğü garajına çekilen araçta arama yapıldı. Narkotik Şubesi bünyesindeki dedektör "Adam" isimli köpeğin de kullanıldığı aramada E.K.'ya ait valizin içindeki 4 çay paketine gizlenmiş 392,31 gram tabaka halinde esrar, 9,08 gram kokain ve 39,4 gram Skunk ile 2 adette hassas terazi ele geçirildi. O.A. isimli şahsın ikametinde de arama yapan narkotik polisi, 1 adet çalıntı tabanca, tabancaya takılı boş şarjör, 50 adet 9x9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 1 adet hassas teraziye el koydu.

1 kişi tutuklandı

Narkotik Şubeye götürülen 4 şahsın ifadesi alındı. E.A. ile A.K.'ya "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüpheli O.K. de adli kontrol kararıyla salıverildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Narkotik, Çay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?
09:33  O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?
09:00  O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 09:45:24