Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı
Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane'de yurtta karantinaya alındı Öğrencilerden cama gökkuşağı resmi Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan uçakla getirilen 200 öğrenci Kağıthane'deki bir yurtta karantinaya alındı.
02.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:00
Yurt dışından getirilen öğrenciler Kağıthane 'de yurtta karantinaya alındıÖğrencilerden cama gökkuşağı resmi
İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa 'dan uçakla getirilen 200 öğrenci Kağıthane'deki bir yurtta karantinaya alındı. Öğrencilerin odanın camına yapıştırdığı gökkuşağı resmi dikkat çekti Erasmus kapsamında Avrupa'da eğitim ve öğrenim gören 200 öğrenci, dün sabah uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapılan öğrenciler ardından otobüsle götürüldükleri Kağıthane Sadabad Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrencilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.
İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa 'dan uçakla getirilen 200 öğrenci Kağıthane'deki bir yurtta karantinaya alındı. Öğrencilerin odanın camına yapıştırdığı gökkuşağı resmi dikkat çekti Erasmus kapsamında Avrupa'da eğitim ve öğrenim gören 200 öğrenci, dün sabah uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapılan öğrenciler ardından otobüsle götürüldükleri Kağıthane Sadabad Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrencilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.
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Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Kağıthane, Avrupa, Genel