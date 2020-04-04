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Yurt dışından getirilen öğrenciler karantina sürecini anlattı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas'ta KYK yurdunda misafir edilen öğrenciler, karantina süreçlerinin bitimine sayılı günler kala yaşadıklarını anlattı.

04.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:07
Yurt dışından getirilen öğrenciler karantina sürecini anlattı
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas 'ta KYK yurdunda misafir edilen öğrenciler, karantina süreçlerinin bitimine sayılı günler kala yaşadıklarını anlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler, karantina süreçlerinin bitimine gün sayıyor. Planlanan karantina bitiş sürecine 3 gün kalan öğrenciler, Salı günü evlerine ve ailelerine kavuşabilmenin heyecanı içerisindeler. Sivas KYK Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda misafir edilen öğrencilerin tüm talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getiriliyor. Sağlıklı beslenmelerine dikkat edilen öğrencilere, yöresel lezzetler de tattırılıyor. Odalarında spor yapmaları da düşünülen öğrencilere spor malzemeleri de dağıtıldı. Odalarında kitap okuyarak ve spor yaparak zaman geçiren öğrenciler, odalarının pencerelerinden birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Öğrenciler, yurt çalışanlarına teşekkürlerini de kapılara astıkları notlar ile dile getiriyor.

"Ailemizi çok özledik"

Kaldıkları odada çektikleri videolarla İhlas Haber Ajansı'na, karantina sürecinde ailesini ve arkadaşlarını özlediğini anlatan Nagihan Özhan, "Karantinada artık son günlere yaklaşıyoruz. Heyecanımız gerçekten dorukta. Bu zamana kadar Sivas KYK yurdunda müdürümüz başta olmak üzere bütün personel, Başhekimimiz, sağlıkçılarımız herkes bize elinden gelen yardımı yaptı. Her şeyden önce güler yüz bizler için önemliydi. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü karantinada olduğumuzu hissettirmediler. Biz burada misafir edildiğimizi hissettik. Yemeklerimiz, ihtiyaçlarımız olan her şeyi temin ettiler. Ben kronik şeker hastasıyım bunu yeni tespit etmiştik doktora gitmem gerekiyordu. Burada tedaviye başladım. İlk kez karantinada insülin kullanmaya başladım. Ailemizi çok özledik. Küçükken bize dokunarak sevmeyi öğrettiler. Sevdiğimiz insanları kucaklamayı çok sevdik. Bunlardan mahrum kaldık ama mutlaka her şey değişecek. Mutlaka her şey yoluna girecek ve eski günlerimize kavuşacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Kaldığımız zaman içerisinde gerek pilates toplarıyla gerek kitaplarla gerek mektuplarla burada bize misafir olduğumuzu hissettirmeye çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendimizi yalnız hissetmedik. Hep yanımızda olduğunuzu hissettik. Arkadaşlarımı, ailemi ve çevremi çok özledim, onlara sarılmak istiyorum. Bu günler yakında olacak" dedi.

" Avrupa 'da sağlık sistemi bizi korkutuyordu"

Avrupa'da sağlık sisteminin kendilerini korkuttuğunu belirten İrlanda'da eğitim görürken korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilen Ecem Artut, sağlık sisteminin Türkiye'de daha iyi olduğu için ülkelerine dönme kararı aldıklarını söyledi. Artut, "Biz buraya gelmeden önce 10-15 gün arasında kendimizi izole ettik. Avrupa'da hastalık daha önce ortaya çıktı. Okullarımız ve iş yerlerimiz kapandı. Daha sonrasında bizlerde korku oluşmaya başladı. Hastalık korkusu ve anne, baba özlemi. En büyük sorun sağlık sistemiydi. Sağlık sistemi Türkiye'de daha iyi olduğu için buraya gelme kararı aldık. Uçağa bindikten sonra Sivas'a indik. Burada çalışanlar genel olarak bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Her zaman bizi desteklemeye çalışıyorlar. Bizde onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kapılarımıza yazılar asıyoruz, camlardan onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bizim olduğu kadar onlarında motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sivas Valimiz, etli ekmek, Lahmacun ve katmer gönderdi. Camlardan birbirimizle konuşarak iletişim kuruyoruz. Son günlerimiz burada duygulanıyorum burada bize gerçekten burada çok iyi baktılar" dedi.

İrlanda'da eğitim görürken korona virüsü tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilen İbrahim Can, karantina sürecinde ailesini özlediğini belirterek KYK çalışanlarına teşekkürlerini dile getirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Avrupa, Sivas, Güncel
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