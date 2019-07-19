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Yurt dışından getirilen telefon harçları bin 500 liraya yükseltildi

YURT dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.

19.07.2019 02:46 Yurt dışından getirilen telefon harçları bin 500 liraya yükseltildi

YURT dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.
Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA DHA


Kaynak: DHA
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