Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Fransa'dan uçakla İstanbul'a getirilen 286 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

24.04.2020 02:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:36
Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi
Fransa'dan uçakla İstanbul'a getirilen 286 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 286 yolcu, buradan otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, polis eşliğinde 12 otobüsle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı, İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
Öte yandan otobüslerden inen bazı çocukların anne ve babalarının kucağında uyuduğu, yürümekte zorluk çeken bazı yaşlı yolculara ise yurt personelinin yardım ettiği görüldü.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Fuat Cebesoy, İstanbul, Kocaeli, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haberler
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca’ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Haberler››Güncel››Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:00: İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı - Haber 04:56: Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza - Haber 04:50: Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi - Haber 04:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Su Erozyonu Haritası" genelgesi - Haber 04:46: Kanada Başbakanı Trudeau'dan ramazan ayı mesajı Açıklaması - Haber 00:37: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin