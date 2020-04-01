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Yurt dışından getirilerek yurtlara yerleştirilen kişilerden teşekkür mektubu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan bazı kişiler, yetkililere ve yurt çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı.

01.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:12
Yurt dışından getirilerek yurtlara yerleştirilen kişilerden teşekkür mektubu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu 'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan bazı kişiler, yetkililere ve yurt çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdunda kalan bazı bireyler, yazdıkları mektupta kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Yurtta kalan iki kişinin ayrı ayrı kaleme alarak yurt çalışanlarına verdiği mektuplar, KYK'nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Neşe Sıla Şimşek, mektubunda yurt yetkilileri, sağlık çalışanları, polis memurları ve mutfak çalışanları ile kat görevlilerine teşekkür etti.
Kovid-19 nedeniyle dünyanın olduğu gibi Türkiye 'nin de zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Fakat bu zor zamanları ülkemiz adına çabuk yeneceğimizi düşünüyorum. Bir hemşirelik öğrencisi olarak mesleğimin katkısıyla böyle bir zamanda panik yapmanın hiçbir fayda sağlamayacağının bilinciyle hareket etmenin hem kendim adına hem de çevremdeki insanlar adına faydalı olacağının farkındayım. Şu anda ailemizden uzak olsak da sizlerin ilgisiyle kendimi daha rahat hissediyorum. Sizler de ailenizden uzakta burada bizim için emek veriyorsunuz. Her gün ihtiyaçlarımızı sormanız Türk milletinin insani duygularının ne kadar güçlü olduğunu bana bir kez daha hatırlatıyor. "
Eda Ünal da mektubunda karantina sürecinde devletin kendilerine sunduğu imkanlardan övgüyle bahsetti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirildiğini aktaran Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, alınan önlemler, gösterilen ilgiden dolayı bütün yetkililere, sağlık personeline, polisimize ve diğer tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Bu zorlu süreci hep beraber, birlik-beraberlik ve dayanışma içinde en kısa zamanda atlatacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.
Tedbirler kapsamında, Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 174, Ukrayna'dan 101, Moldova'dan 40, Hong Kong'dan 2 ve Bulgaristan'dan 42 kişi Bolu'ya getirilerek KYK'ye bağlı yurtlara yerleştirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Bolu, Güncel
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