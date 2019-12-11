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Yurt dışından kiraladıkları otomobilleri başka ülkelerde satacaklarmış

YURT dışından kiralayarak getirdikleri lüks otomobilleri Türkiye üzerinden kaçak yollarla başka ülkelere götürüp satmaya hazırlandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

11.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:35
YURT dışından kiralayarak getirdikleri lüks otomobilleri üzerinden kaçak yollarla başka ülkelere götürüp satmaya hazırlandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Almanya, İngiltere, Gürcistan'dan kiralama yöntemiyle ülkeye getirilen lüks otomobilleri, daha sonra farklı ülkelere göndererek satmaya çalışan 5 kişiyi tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Aralık Pazar günü 'nda bir otele baskın düzenledi. Beyoğlu'ndaki bir otele yapılan baskında Mahmut U.(35), Mehmet Ekrem A.(41), Ion C.(36), Cristian T.(25), Igor T.(30) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte otelin otoparkında bulunan 5 lüks otomobil ele geçirildi.
Şubede sorgulanan şüphelilerden Mahmut U.?nun otomobilleri ülkeye getirdiği, Mehmet Ekrem A.?nın ise Türkiye'de işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Otomobillerin yapılacak işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GEÇEN YIL DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçen yıl Mayıs ayında da aynı suçtan 5 kişiyi gözaltına almış, 3'ü tutuklanmıştı.
Yurt dışından kiraladıkları otomobilleri başka ülkelerde satacaklarmış

Hırsızlık Büro Amirliği, Beyoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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