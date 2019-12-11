Haberler » Güncel » Yurt dışından kiraladıkları otomobilleri başka ülkelerde satacaklarmış - Haber

Yurt dışından kiraladıkları otomobilleri başka ülkelerde satacaklarmış

YURT dışından kiralayarak getirdikleri lüks otomobilleri Türkiye üzerinden kaçak yollarla başka ülkelere götürüp satmaya hazırlandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

11.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:26Yurt dışından kiraladıkları otomobilleri başka ülkelerde satacaklarmış
YURT dışından  kiralayarak getirdikleri lüks otomobilleri üzerinden kaçak yollarla başka ülkelere götürüp satmaya hazırlandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri  Almanya, İngiltere, 'dan  kiralama yöntemiyle ülkeye getirilen lüks otomobilleri, daha sonra farklı ülkelere göndererek satmaya çalışan 5 kişiyi tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Aralık Pazar günü Beyoğlu'nda bir otele baskın düzenledi.  Beyoğlu'ndaki bir otele yapılan baskında Mahmut U.(35), Mehmet Ekrem A.(41), Ion C.(36), Cristian T.(25), Igor T.(30) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte otelin otoparkında bulunan 5 lüks otomobil ele geçirildi.

Şubede sorgulanan şüphelilerden Mahmut U.'nun otomobilleri ülkeye getirdiği, Mehmet Ekrem A.'nın ise Türkiye'de işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Otomobillerin yapılacak  işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇEN YIL DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçen yıl Mayıs ayında da aynı suçtan 5 kişiyi  gözaltına  almış, 3'ü tutuklanmıştı.


- İstanbul

Hırsızlık Büro Amirliği, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08 İslahiye'de renk cümbüşü - Haber
16:04 Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Haber
16:04 Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret - Haber
16:03 Başhekim Keskin iş kazası geçiren MHP İl Başkanı'nın son durumunu açıkladı - Haber
16:03 Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handkle'ye verilmesi tam bir... - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:19:50