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Yurt dışından memleketine gelen 65 yaşındaki vatandaş, evde yalnız kaldı

Ocak ayında Hollanda'dan Türkiye'ye gezmek için gelen gurbetçi 65 yaşındaki Ali Ünal, korona virüs sebebi ile ne evinden çıkabiliyor ne de Hollanda'ya dönebiliyor.

06.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:34
Yurt dışından memleketine gelen 65 yaşındaki vatandaş, evde yalnız kaldı
Ocak ayında Hollanda 'dan Türkiye 'ye gezmek için gelen gurbetçi 65 yaşındaki Ali Ünal, korona virüs sebebi ile ne evinden çıkabiliyor ne de Hollanda'ya dönebiliyor.

Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün olumsuz etkileri devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ülkeler arası giriş çıkışların kapatılması ile birlikte Türkiye'ye gelen gurbetçiler de mahsur kaldı.

Ocak ayında Hollanda'dan memleketi Kayseri'ye gezmek için gelen Ali Ünal, korona virüs sebebi ile Türkiye'de kaldı. Yurtdışı uçuşlarının kalkması ve 65 yaş üstü vatandaşların da sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ali Ünal, evinde yalnız hayatını devam ettirmeye çalışıyor. 4 çocuğu ve eşi Hollanda'da kalan Ünal, "Ocak ayının 21'nde gezmek için Türkiye'ye geldim. Martın 15'nde geri dönecektim. Bu korona virüs çıkınca uçaklar durdu. Başka da gidecek imkanımız yok. Hollanda'da yaşıyorum ben. Çocuklarım orada, evim orada eşim, torunlarım orada. 1 ay durayım gideyim dedim ama gidemedim. Hükümet bir kanun çıkardı 65 yaş ve üzeri dışarı çıkamayacak diye. Yalnızım, burada başka kimsem de yok. Evin içinde hapishane gibi dolaşıyorum" dedi.

Hollanda'daki ailesi ile de telefonda görüştüğünü belirten Ünal, "Hollanda'daki ailem ile günlük telefonda görüşüyorum. Onlar da karantinadalar. Çocuklarım, torunlarım hepsi evde. Telefonda görüştüğümün bir şeye faydası olmuyor ki. Orada ailemin yanında olsaydım keşke, burada yalnız bekleyeceğime onların yanında beklerdim" diye konuştu.

Mağdur durumda olduğunu da kaydeden Ali Ünal, "Yurt dışına gideceğim uçaklar uçmuyor. Öylece kaldık burada" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Ünal, Hollanda, Türkiye, Güncel
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