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Yurt dışından sahte belgeyle lüks araç getiren çeteye operasyon

Mardin merkezli 5 ilde yurt dışından sahte belgelerle getirilen lüks araçların yine sahte belgeler düzenleyerek tescil işlemlerini yapıp milyonlarca lira vergi kaybına neden olan çete düzenlenen operasyonla yakalandı.

20.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:21
Yurt dışından sahte belgeyle lüks araç getiren çeteye operasyon
Mardin merkezli 5 ilde yurt dışından sahte belgelerle getirilen lüks araçların yine sahte belgeler düzenleyerek tescil işlemlerini yapıp milyonlarca lira vergi kaybına neden olan çete düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle yurda sokan ve yine sahte evrakla tescil işlemleri yaptırıp milyonlarca lira vergi kaybına neden olan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.M, C.M, E.G, M.S.D, H.M.E, E.İ, K.A. ve H.S. adlı şahıslar gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda lüks araca el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mardin, 3. Sayfa

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