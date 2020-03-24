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Yurt dışından Sivas'a gelen öğrenciler, karantinada ilk günü geçirdi

YURT dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda sıkı güvenlik önlemleriyle gözlem altında tutuluyor.

24.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:04
Yurt dışından Sivas'a gelen öğrenciler, karantinada ilk günü geçirdi

YURT dışından uçakla Sivas 'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda sıkı güvenlik önlemleriyle gözlem altında tutuluyor.

İlk olarak ERASMUS programları kapsamında Türkiye 'nin çeşitli illerinden İrlanda'ya giden öğrencilerden 305'i de dün akşam saatlerinde başkent Dublin'den havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek, KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirildi. Daha sonra gece saatlerinde de eğitim için İskoçya'ya giden öğrencilerden 137'si, başkent Edinburgh'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas'a gelerek, aynı yurda getirilip karantina altına alındı. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak olan öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi. Karantinanın ilk gününde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Toplamda 442 öğrencinin bulunduğu yurt kampüsü içerisine güvenlik önlemleri kapsamında yetkili ve personel harici girişe izin verilmedi. Öğrenci ailelerinden de gelen olmadığı görüldü. Yurtta tutulan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan'da yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında çeşitli sebeplerle bulunan veya ikamet eden yurttaşlarımızı çok kısa zamanda Türkiye'ye getiren ve KYK yurtlarında tedbir amaçlı misafir eden büyük devletimiz, şimdi de yurt dışında eğitim gören evlatlarını, özel uçaklarla ülkemize getiriyor. Bu kapsamda Sivas KYK Yurtları da çocuklarımıza hizmet verecek. Öğrencilerimiz, hasta değildir, toplum sağlığı için sadece tedbir amaçlı, her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak gözlem altında tutulacaklar. Bu gözlem süreci tamamlandığında da misafirlerimiz, sıhhat ve afiyetle kendi memleketlerine uğurlanacak" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Sivas, Güncel

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