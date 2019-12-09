Haberler » 3. Sayfa » Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı - Haberler

Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir tırda ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün, ilaç ve telefon ele geçirildi.

09.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:34Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
'nin ilçesinde durdurulan bir tırda ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün, ilaç ve telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yabancı plakalı bir tır ile ülkeye kaçak ürün sokulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde ürünlerin taşındığı yabancı plakalı tır ve Çayırova ilçesinde bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramalarda 11 bin adet cep telefonu, 14 bin 600 adet kuru sigara kağıdı, 12 bin 500 adet makaron, bin 450 adet sigara filtresi, 250 kilogram açık tütün, 2 bin adet elektronik sigara, 660 adet kutu ilaç, 2 koli telefon ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:44 Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor - Haberler
17:44 Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü - Haberler
17:38 Ambarcılar Mahallesi muhtarlık ofisi törenle açıldı - Haberler
17:38 Başkan Büyükgöz, "Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz" - Haberler
17:38 Çocuklar için hijyen eğitimine Bakan Işıksu'da katıldı - Haberler
17:31 Trump'ın tehdidine Kuzey Kore'den yanıt: Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok - Haberler
17:24 Eski AK Parti Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, partiden ihraç edildi - Haberler
17:19 Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Haberler
16:58 Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına salatalıklı yanıt - Haberler
16:52 Oğlunun böbreği kendisine nakil edildikten sonra evladını kaybeden baba, bu acıya 3 ay dayanabildi - Haberler
9.12.2019 17:47:40