Yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İrlanda'da öğrencileri taşıyan ilk uçak başkent Dublin'den kalktı.
23.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:38
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İrlanda'da öğrencileri taşıyan ilk uçak başkent Dublin'den kalktı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan ülkelerden yurda dönecek öğrencileri taşıyan Türk Hava Yolları uçağının Dublin'den havalandığını bildirdi.
Kıran, öğrencilerin dönüşte karantina yerlerinin hazır olduğunu aktardı.
Kıran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"7 ülkeden ülkemize getirdiğimiz öğrencilerimizin ilk yolculuğu Dublin'den kalkan THY uçağımız ile başladı. Sağlıklı ve iyi yolculuklar arkadaşlar. Dönüşte karantina için yeriniz hazır. Bekliyoruz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye 'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacağını söylemişti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan ülkelerden yurda dönecek öğrencileri taşıyan Türk Hava Yolları uçağının Dublin'den havalandığını bildirdi.
Kıran, öğrencilerin dönüşte karantina yerlerinin hazır olduğunu aktardı.
Kıran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"7 ülkeden ülkemize getirdiğimiz öğrencilerimizin ilk yolculuğu Dublin'den kalkan THY uçağımız ile başladı. Sağlıklı ve iyi yolculuklar arkadaşlar. Dönüşte karantina için yeriniz hazır. Bekliyoruz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye 'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacağını söylemişti.
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Kaynak: AA