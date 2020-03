Yurt dışından Türkiye’ye getirilen öğrenciler: ’Bu bir vefa borcudur, ödemeye hazırız’ (2)

Yurt dışında okuyan öğrencilerden koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'ye getirilen İngiltere Newcastle Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans öğrencisi Üsame Yusuf Gürbüz, "Bu, gerçekten devletimizin ne kadar köklü ve büyük bir devlet olduğunu tekrar hissettirdi. Duygusal olarak anlatılmaz yaşanır derler ya tam da öyle bir durum. Bu bir vefa borcudur ve sonuna kadar ödemeye hazırız." dedi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasındaki 7 ülkede bulunan Türk öğrenciler, Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'ye dönen öğrencilerden Üsame Yusuf Gürbüz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin başvuru yapması açıklamasının ardından konsolosluk ve büyükelçilikle iletişime geçerek dönmek istediğini ilettiğini söyledi.Diğer öğrencilerle birlikte Türkiye'ye getirildiklerini belirten Gürbüz, "Havalimanından uçakla tahliye edildik. Uçaktan indikten sonra ateşimiz ölçüldü, her şey çok profesyonel bir şekilde, otobüsler eşliğinde bizi Sakarya'daki KYK yurduna getirdiler." ifadelerini kullandı.Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Gürbüz, duygularını şöyle dile getirdi:"Bu gerçekten devletimizin ne kadar köklü ve büyük bir devlet olduğunu tekrar hissettirdi. Duygusal olarak anlatılmaz yaşanır derler ya tam da öyle bir durum. Çünkü gerçekten orada kalmıştık. Benim tüm ailem Türkiye'de, ben ise orada tek başınaydım. Devletimizin böyle bir şeyle beni aileme, vatanıma geri getirmesi çok güzel bir duygu. İngiltere'deki durum çok vahim bir durumda. Ben korkuyordum şahsen. Devletimize ve yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bu bir vefa borcudur ve sonuna kadar ödemeye hazırız. Gece yarısından sabaha kadar bizi tahliye ile uğraşan sağlık görevlileri ve polis ekiplerine de sonsuz teşekkür ediyoruz."İskoçya'dan Zürih'e ardından Sivas'a getirildilerDoktora öğrencisi olan Cafer Deniz de eşi ve çocuğuyla birlikte İskoçya'dan kalkan THY uçağıyla Zürih aktarmalı olarak Sivas'a getirildiklerini belirtti. Zürih'ten de Türk öğrencilerinin alındığını anlatan Deniz, Türkiye'ye dönme konusunda İngiltere'deki büyükelçiliğin Türk öğrencilerle irtibat kurduğunu ve daha sonra hızlı bir organizasyonla dönüşlerinin sağlandıklarını aktardı.Deniz, "Konsolosluktan görevliler bizlerle çok iyi ilgilendiler. Edinburg'ta ilgi ve alaka üst seviyedeydi, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Uçakta çocuklu vatandaşları business classa aldılar. Sterilizasyon üst seviyedeydi, bize sağlık kontrolleri yapıldı. Sivas'ta yurtlara yerleştirilirken de çocuklu aileleri hususi bir kata yerleştirdiler. Geldiğimiz gece hemen yemek servisi yaptılar. Sterilizasyon, nezaket, ilgi, alaka hepsi üst seviyedeydi hem havalimanında hem de yurtta." şeklinde konuştu."Dünyanın neresinde olursak olalım devletimizin bize sahip çıkacağını hissettik"Türkiye'ye dönmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Böyle bir durumda devlete aidiyetiniz daha çok artıyor. Özellikle bir şeyin kıymeti yokluğunda daha iyi anlaşılıyor. İngiltere bile Wuhan'daki vatandaşlarını getirmekte zorlanıyordu. Her ülke vatandaşlarını getirtemiyor, bu yönde haberler okumuştuk. Ama Türkiye bizim için uçak gönderdi. Tarif edilemez bir sevinç. Devletimize olan aidiyetin artması, dünyanın neresinde olursak olalım sıkıntıya düştüğümüzde devletimizin bize sahip çıkacağını hissettik.""Yurtlarda diş fırçasından havluya kadar her şey düşünülmüş ve yerleştirilmişti"Yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden yüksek lisans öğrencisi Abdulkerim Duman ise tahliye uçağının geleceğine dair bilgiyi edindikten sonra dönmek için başvuru yaptığını söyledi.İngiltere'deki Gatwick Havalimanından kalkan THY uçağıyla Türkiye'ye dönen Duman, "Uçağın içinde ateşimiz ölçüldü, termal kamerayla görüntülendik. Yurda gelince de tekrar kontrollerimiz yapıldı ve odalara yerleştirildik. Yurtlarda diş fırçasından havluya kadar her şey düşünülmüş ve yerleştirilmişti. Yemekler de dağıtılıyor, odalardan çıkmıyoruz." diye konuştu."İngiltere'de durum çok sıkıntılı"Türkiye'ye dönüp dönmeme konusunda ilk başta kararsızlığa düştüğünü belirten Duman, sözlerini şöyle tamamladı:"Bazı arkadaşlarımız dönmek istemedi, kendilerine izolasyon alanı oluşturdular. Ben de bir izolasyon alanı oluşturmuştum aslında. Dönme konusunda kararsızdım ancak İngiltere'de şu an karantina uygulayıp uygulamama konusunda kararsızlar, durum çok sıkıntılı. Türkiye'de sağlık konusunda hastanelerle daha hızlı iletişime geçebiliyoruz. Ben ilik nakli olduğum için riskli gruptayım. Ailem de dönmemi istiyordu. Olası bir hastalık durumunda burada daha etkin ve hızlı bir şekilde tedavi uygulanabileceğini düşündüğüm için dönmeye karar verdim."Yurt dışında okuyup Türkiye'ye dönüş için başvuran öğrencilerin, Türkiye'ye dönüşleri Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinasyonuyla sağlanıyor. THY ile Türkiye'ye getirilen öğrenciler, Bilim Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor.

Kaynak: AA