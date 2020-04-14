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Yurt dışından yurda getirilen 248 kişi, 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile karşılandı

Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişi, Kayseri'de kalacakları yurdun önünde 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı.

14.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:07
Yurt dışından yurda getirilen 248 kişi, 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile karşılandı
Kuveyt 'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişi, Kayseri 'de kalacakları yurdun önünde 'Ölürüm Türkiye 'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişiyi taşıyan uçak, Kayseri Erkilet Havaalanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan 248 kişi, 14 gün boyunca karantinada tutulacakları Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ne getirildi. Görevliler, yurdun önünde vatandaşlara Türk bayrağı verirken, ayrıca, Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinletti.

Yurt dışından getirilen vatandaşlarda ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkıya eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Türkiye, Kuveyt, Güncel
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