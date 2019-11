- Yurt geneli fidan dikim seferberliği Ordu'da 103 bin 300 fidan toprakla buluştuGeleceğe Nefes etkinliği kapsamında Ordu'da 103 bin 300 fidan can bulduOrdu Valisi Seddar Yavuz: " Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 18 yıl içerisinde ağaçlandırmaya büyük bir önem verdi"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: "Dünya rekoruna koşuluyor"ORDU - Tüm Türkiye'de saat 11.11'de gerçekleşen fidan dikim etkinliği kapsamında, Ordu genelinde 103 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu. 'Geleceğe Nefes' etkinliği kapsamında bugün Türkiye'nin 81 ilinde fidan dikim kampanyası başlatıldı. Saat 11.11'de hayata geçirilen kampanya kapsamında, 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinliği duyurmasının ardından, devletin bütün organlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da kampanyaya büyük destek verdi. Ordu'da da bu kapsamda, il genelinde toplamda 103 bin 300 fidan toprakla buluşturulurken, Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ise 2 bin 500 fidan toprağa dikildi."11 milyon fidanı inşallah toprakla buluşturacağız"Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 20 yıl içerisinde önemli adımlar attığını söyledi. Bunlardan en önemlilerinden birinin çevreye olan yatırımlar ve duyarlılık olduğuna değinen Vali Yavuz, dikilecek fidan sayısı ile dünya rekoruna koşulduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 18 yıl içerisinde ağaçlandırmaya büyük bir önem verdi. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünü milli ağaçlandırma günü olarak ilan etti. Bugün bir dünya rekoruna koşuyoruz. 11 milyon fidanı inşallah birazda hep beraber toprakla buluşturmuş olacağız" dedi."Ordu'da 15 yılda 20 milyon fidan toprakla buluştu""Şuanda Ordu'daki toplam arazilerimizin yüzde 35'i ormanlarla kaplı" diyen Vali Seddar Yavuz, "Bunların yüzde 84'ü normal orman alanı, yüzde 16'sı da bozuk orman alanı olarak nitelendirebiliriz. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003 ile 2018 yılları arasında 622 bin dekar alanda yaklaşık 20 milyona yakın fidan Ordu'da toprakla buluşturulmuştur. Bu gerçekten önemli bir rakamdır. 2019 yılı içerisinde de 19 bin dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacak, bir milyon 200 bin fidan toprakla buluşturulacaktır" ifadelerine yer verdi."Dünya rekoruna koşuluyor"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de projenin önemine değinerek, "Dikilen fidanlar, karbondioksidin oksijene, şekere, meyveye, kağıt ve kitaba dönüşmesi demek, kısacası çok hayırlı bir hareket. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bu kampanyayı başlattı. Değerli Tarım ve Orman Bakanımız da en güzel işlerden bir tanesini bugün yapıyor. 11 milyon ağaçla bir dünya rekoruna koşuluyor" şeklinde konuştu.Konuşmalarına ardından saat 11.11'de fidan dikim etkinliği başlatıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'le birlikte, kampanyanın ilk fidanını dikti. Ordu genelinde 103 bin 300 fidanın toprakla buluştuğu, Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi bahçesinde ise 2 bin 500 fidan toprakla buluşturulup, can suyu verildi.Öğrenciler de fidan dikim etkinliğinden memnun olduklarını belirterek, çok faydalı ve yararlı olduğunu ifade ettiler.Etkinliğe, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilgililer ve çok sayıda öğrenci katıldı. Alpağut mahallesinde bulunan alanda sabah saat 11.11'de gerçekleştirilen fidan dikimine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, hükümlüler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Kampanya kapsamında ilk fidanı Vali Ahmet Ümit ve Bakan Yardımcısı Fatih Metin dikti. Bolu dağ fındığı fidanı dikimini gerçekleştiren Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Biz de bugün önce bu fidana toprak koyacağız. Sonra herkes kendi fidanını dikecek" dedi.Bakan Yardımcısı Metin ise, dikeceğimiz bu fidan Bolu dağ fındığı. İnşallah önümüzdeki dönemde Bolu'muzun yetişmesi müsait her yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle vatandaşlarımıza diktireceğiz" şeklinde konuştu.İlk fidan dikiminin ardından, yüzlerce kişi bulundukları alanda 500 adet fidanı toprakla buluşturdu. Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'geleceğe nefes' projesi kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde fidan dikme programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen alanda düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı."Çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz"Programda konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çocuklar biz bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Sizin çok daha güzel Kocaeli'de, çok daha güzel bir Türkiye'de yaşamanız için yapıyoruz. Sizin gelecekte daha mutlu olmanız ve güzel bir Türkiye'de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz. Bizler geleceği sizlerden emanet aldık. Sizlerden aldığımız bu emanetin gereğini yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen alanda düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı."Çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz"Programda konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çocuklar biz bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Sizin çok daha güzel Kocaeli'de, çok daha güzel bir Türkiye'de yaşamanız için yapıyoruz. Sizin gelecekte daha mutlu olmanız ve güzel bir Türkiye'de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz. Bizler geleceği sizlerden emanet aldık. Sizlerden aldığımız bu emanetin gereğini yerine getiriyoruz. Projede kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi."Kocaeli orman varlığı bakımından zengin bir şehir"Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım günü milli ağaçlandırma günü olarak ilan edildi. Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde ağaçlandırma ile ilgili bir seferberlik başlatıldı. Kocaeli olarak bu seferberlikte yer alıyoruz. Kocaeli yüzde 42'lik orman varlığı ile orman bakımından zengin illerden birisi. Bunu daha da geliştirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Orman bölge müdürlüğümüz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin çok önemli çalışmaları var. El ele verdiğimizde nasıl sonuçlar çıkacağını görmek bugün mümkün" diye konuştu.Konuşmaların ardından geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen alanda protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile 63 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzenlenen fidan dikim programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ücretsiz servislerle yüzlerce vatandaş bölgeye ulaştırıldı. Fidan dikimi öncesi Mehteran Takımı da marşları seslendirerek, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Saatler 11: 11'i gösterdiğinde ise toplu olarak fidan dikimine geçildi. Kemel köyünde 8 bini kızılcam, 2 bini selvi olmak üzere toplam 10 bin fidan toprakla buluştu. Çanakkale genelinde ise 41 ayrı bölgede toplam 205 bin fidan aynı anda dikildi.41 ayrı noktada 205 bin fidanEtkinlikte bir konuşma yapan ve projenin önemini vurgulayan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleşecek olan bu büyük organizasyona, Çanakkale ili olarak biz de 41 ayrı lokasyonda 205 bin fidan dikerek katılmaktayız. İçinde bulunduğumuz bu lokasyonda ise; 8 bin kızılcam ve 2 bin adet selvi olmak üzere toplam 10 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bugünün fidanlarının yarına nefes olması dileğiyle gerçekleştirilen olan bu etkinliğin ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı."Her yıl 3 milyon fidan Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından üretilmekte ve toprakla buluşturulmaktadır"Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise Çanakkale'nin orman varlığı açısından zengin bir il olduğunu belirterek başladığı konuşmasında şunları kaydetti: "İlimizde yaklaşık 522 bin hektar orman alanı olup, bu alan Çanakkale'mizin yüzde 52'sini oluşturmaktadır. Çanakkale'mizde var olan orman varlığımızın arttırılması için her yıl 3 milyon fidan Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından üretilmekte ve toprakla buluşturulmaktadır. Bugün de hep birlikte, tüm Türkiye olarak 11 milyon fidan dikimi etkinliği çerçevesinde, geleceğe nefes olmak için Çanakkale'mizde 41 ayrı lokasyonda 205 binden fazla fidanı toprakla buluşturuyoruz."Öte yandan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada toplam 11 milyon fidan saat 11: 11 itibariyle aynı anda toprakla buluştu. Etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Fidan Dikme töreninde konuşan vali Yılmaz Şimşek: "11 Kasım ülkemiz için Niğde'miz için Tarihi Bir gün, ülkemiz ve Niğde için bir rekor günüdür. 11 milyon ağacı Niğde'mizde de 50 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Geleceğe nefes oluyoruz. Amacımız geleceğe bir nefes olmak, bizden sonraki nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza daha yeşil bir ülke daha yeşil bir Niğde bırakmak. Çocuklarımız ağaç sevgisiyle orman sevgisiyle birlikte büyütmek ve ağaç sevgisiyle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu kampanyaya tüm ülkemizde olduğu gibi Niğde'den de büyük bir ilgi ve duyarlılık oluştu. Sahiplenilen ağaç sayısı 50 bin hedeflenirken 60 bini geçti. Bu heyecan bu yılla girmemeli bundan sonraki yıllarda da aynı heyecan aynı coşku devam etmelidir. Niğde olarak orman fakiri bir iliz. İlimizin sadece yüzde 8'i orman varlığı ile kaplı. Ama bunu arttırmak bizim elimizde. Bu heyecanı devam ettirirsek buna da başaracağımıza inanıyorum yeter ki inanalım" dedi.Konuşmanın ardından ağaç dikim etkinliği yapıldı. Niğde genelinde 50 bin fidan toprakla buluştu. Kent genelinde 6 farklı noktada toplam 65 bin fidan dikimi yapıldı. Genç yolu üzerinde bulunan Şeyh Ahmed mesire alanı mevkiindeki fidan dikimine ise Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Bingöl'ün fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye genelinde 3'uncu kent olduğunu aktaran Vali Kadir Ekinci, "Her alanda olduğu gibi özellikle orman değerli açısından da ülkemizde kıymetli işler yapılıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu açıklama çerçevesinde son 20 yılda tüm dünyada orman varlıkları azalırken ülkemizde 2 milyon hektar artış göstermiştir. Dolayısıyla bu artışta hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın büyük katkısı vardır. Öte yandan tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de çok ciddi bir duyarlılık ve ilgi hasıl olmuştur. Özellikle Orman Bakanlığımızın ilimizin için belirlemiş olduğu 65 bin fidan kapasitesi bu duyarlılıkla beraber 103 bine çıkmıştır. Yüzde 158'lik sahiplenme oranıyla da Türkiye'de üçüncüsü il olmuştur. Bingöl halkına duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi."Çocuklarımıza doğayı aşılamamız gerekiyor"Bu projenin herkes tarafından sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, "Bizim çocuklarımıza doğayı, ormanı, fidanı çok ciddi anlamda aşılamamız gerekiyor. Ormanın önemini çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu çalışmanın hepimizin tarafından sahiplenilmesi gerektiğini bütün kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşların bundan sonra da çok fazla duyarlılık göstermesini herkesin ağaç dikmesini gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Fidan dikiminin eğlenceli geçtiğini aktaran öğrencilerden Mert Coşkun, "Bugün hep birlikte bir ağaç dikimi gerçekleştirdik arkadaşlarımızla. Çok eğlenceli geçti. Ağacımın adını da Kahraman koydum ve daha güzel olacağını düşündüm" diye konuştu.Eğitim ve Toplum Gönüllü Semiramis Karaaslan'da, "Geleceğe nefes olmak için 65 yaşında bir kadın olarak buradayım. Türkiye'de fidan dikmenin 3 il olan Bingöl'ün farklı bir gururunu yaşıyorum. Ne mutlu bize ki daha güzel, daha yeşil bir Türkiye için Bingöl için buradayız" dedi. Öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Oluşturulan bu ormanı, Barış Pınarı Harekatı'na ithafen Barış Pınarı Ormanı olarak isimlendirilmesini istiyoruz. Katkılarından dolayı herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Cavit Yeşilyurt ise, "Bünyemizde bulunan Ormancılık bölümü öğrencileri başta olmak üzere diğer öğrencilerimizle birlikte Barış Pınarı Hatıra Ormanı'nı oluşturuyoruz. Artık Oltu'da sadece dikili bir ağacımız değil ormanımız var. Öğrencilerimiz belki yıllar sonra gelecek burada ağaçlarını izleyecekler" şeklinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toplam 1350 adet fidan toprakla buluşturuldu.Orman Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada toplam 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de ; Kapaklı Kaymakamlığı, Kapaklı Belediyesi ve Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda, toplam 1350 ağaç fidanı İsmetpaşa Levent Caddesi'ndeki boş bir araziye ekildi. Programa Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı."İnşallah gelecek yılllarda da devam edecek"Etkinlikte konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Böyle anlamlı ve güzel bir günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 11 Kasım ve böyle güzel bir etkinliğe, belki bir dünya rekoruna imza atacağız. 11 milyon adet fidan bugün toprakla buluşacak. İnşallah bu etkinlik gelecek yıllarda da devam edecek ve Türkiye hiç olmadığı kadar yeşil bir coğrafya olacak. Bu kampanyayı başlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.1350 fidan toprakla buluştuBaşkan Çetin'in konuşmalarının ardından protokol mensupları ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlikte 300 ıhlamur, 50 erguvan ve bin adet de diğer ağaç türlerinden olmak üzere toplam 1350 adet fidan toprağa ekildi. Etkinlikte 300 ıhlamur, 50 erguvan ve bin adet de diğer ağaç türlerinden olmak üzere toplam 1350 adet fidan toprağa ekildi.Muhabir: VAHİT OLCAYKameraman: VAHİT OLCAYGörüntü DökümüGörüntü SıralamasıValiden konuşmaValinin fidan dikmesiFidan dikenlerden detaylarFidanların altına dikilen türk bayraklarından görüntülerKüçük kız çocuğundan görüntülerHikaye: Bitlis 'te hem fidan hem de Türk bayrağı dikildiBİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kampanyasında Bitlis'te 123 bin fidan toprakla buluşturulurken, her fidanın yanına da bir Türk bayrağı dikildi.Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikimi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'te 9 farklı noktada 123 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Vali Çağatay, "Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanımızın himayesinden Türkiye genelinde saat 11.11'de tam 11 milyon fidan dikiyoruz. Bitlis'imiz de bu bayrama katılıyor. Bitlis genelinde 9 bölgede 123 bin fidanı beraber toprağa kavuşturacağız. Fidanlarımız tutacak, Bitlis bu güzellikten nasibini alacak. Bugün malumunuz Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Tekrar tekrar devam edecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturduktan sonra her fidanın yanına da bir Türk bayrağı dikti. İlimizi yeşilin çok yaygın olduğu, yüze 71 ormanlarla kaplı bir şehirde yaşıyoruz. Ama ülkemizin ormanı olamayan, orak bölgeleri olduğunu da biliyoruz. Nice milyonlar diksek de yine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Geleceğimize daha yeşil bir Türkiye bırakmak hepimizin amacı. İlimizde de bu gayret bugün gerçekleşmiş olacak. Gelecek nesillere çok güzel bir Türkiye bırakırken, yeşil bir Türkiye'yi de bırakmış olacağız. Onlara ne yapsak azdır, onları ne kadar iyi yetiştirir, ne kadar güzel bir ülke bırakırsak, onlarda kendilerinden sonra gelenlere iletmiş olacaklar" diye konuştu.AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da fidan dikiminin hayırlı olmasını diledi.Karabük 67 bin fidanın toprakla buluşacağını aktaran Ünal, şunları kaydetti: "Gelecekte iyi beyinler elde etmek istiyorsak, bugünden çocuklarımızı en güzel eğitim imkan ve araçlarını kullanarak yetiştirmek zorundaysak, güzel bir hava ve iyi şeyler elde etmek, meyvelerinden faydalanmak istiyorsak da bugün fidan dikmemiz gerekir. Bu törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Türkiye'nin her yerinde bu anlamlı güne katılanlara teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmanın gelecekte çok güzel meyveleri olacağını da bugünden görüyorum."AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise ileriye dönük bir çalışma yapılacağını belirtti.Fidan dikiminin inanç sisteminde de önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Güneş, "Yapılan iş, hem dünyamız için hem de gelecek dünya için önem arz eden bir durum. Bir fidan dikilmesi, bir nefes, bir hayat bunlar önemli şeyler. Semboller önemlidir ama bir şey daha önemlidir, yaptığımız bu işin takibi gerekiyor. Bundan sonrada bu diktiğimiz fidanların bakımını, yaşatılmasını, hayata kazandırılması konusunda gereken titizliği yapmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da KBÜ kurulduğundan bugüne 100 binlerce ağaç dikildiğini, üniversiteye gelen her konuk adına bir ağaç dikildiğini ve kendisine ağaç sertifikası verildiğini, bu geleneği sürdüreceklerini kaydetti.Konuşmaların arından Vali Gürel, protokol üyeleri ve katılımcılar belirlenen fidan dikme alanına 600 fidanı dikti, diklen fidanlara can suyu verildi. '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı saat 11.11'de başlayan fidan dikim etkinliğine fidan sahiplenen kurum, oda, dernek, okul ve vatandaşlar katıldı.Menteşe'de fidan dikim etkinliği Düzeyn mevkisinde gerçekleştirildi. Vali Esengül Civelek, AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, jandarma, Emniyet ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde tüm yurt genelinde eş zamanlı fidan dikim töreni gerçekleştirileceğini söyledi. Yaprak, "Muğla ilimizde 195, aydın ilimizde ise 34 noktada fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Muğla'da 200 bin ve Aydın'da 100 bin olmak üzere toplam 300 bin fidanı bugün toprak ile buluşuyor. Kızılçam, fıstıkçamı, ceviz, defne, mersin, keçiboynuzu ve diğerleri, tam 20 farklı türde fidan dikilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle bundan sonraki yıllarda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi" dedi.AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla bölgesinde çıkan yangınlarda ekiplerin yoğun çabası sonrasında kontrol alındığını belirtirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanan bölgelerin en kısa zamanda ağaçlandırılacağı müjdesini o gece yanın bölgesinde verdiğini belirtti. Gökcan, "Sayın Bakanımız Dalaman yangınının ertesi günü basın aracılığı ile Türkiye'yi Kasım ayında yangında zarar gören bölgelere fidan dikmeye davet etti. Muğla'da o gece şahitlik ettiğimiz proje "Geleceğe Nefes Kampanyası"na dönüştü. Bu gün 11 milyon fidan dikimi etkinliği kapsamında Muğla'mızın 13 İlçesinde 195 noktada, 18 bin 182 kişi hemşehrimizin katılımıyla 200 bin Adet fidan toprakla buluşuyor" dedi.Muğla Valisi Esengül Civelek de fidan dikim programında yaptığı konuşmada, Muğla'da 195 noktada 200 bin fidan bugün toprakla buluşacağını, ağaçlandırma potansiyeli olan alanlar ile son zamanlarda çıkan orman yangınları sonucunda bozulan alanların yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.Konuşmaların ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar katılımcılar tarafından toprak ile buluştu.Muhabir: SEFA TETİK-ŞAHAP GÜRLERKameraman: SEFA TETİK-ŞAHAP GÜRLERGörüntü DökümüGörüntü Sıralaması: Fidan dikiminden detaylarFidan diken kalabalıkVali Memiş'in açıklamalarıGenel görüntü ve detaylarHikaye: Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluştuERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında saatler 11: 11'i gösterdiğinde Erzurum'da 12 bin ağaç toprakla buluştu."Geleceğe Nefes" projesi dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı ağaç dikimi yapıldı. Erzurum'da ki programa ise Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşkesi ev sahipliği yaptı. Buradaki programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum'a en yakın zamanda en az 5 milyon fidan dikmeleri gerektiğini ifade ederek " Cumhurbaşkanlığı himayesinde 81 ilde 11 milyon fidan dikimi yapılacak. Bugün Erzurum'da 12 bin fidan dikeceğiz ama bu yetmez. Zamanında Atatürk Üniversitesine dikilmiş şuan her taraf orman ne güzel faydalanıyoruz. Aynı şekilde Palandöken dağında seneler evvel dikilmiş ve tutmuş bu ağaçlar. Varlıklı bir anne babanın züğürt çocuğumu olalım? Yoksa yapılanlara yenilerini ekleyelim mi? Beyler bu işler oturmayla olmaz. Bu 12 bin fidan rakam değil. 5 sınıf ilçe kaymakamı iken Çankırı'nın Orta İlçesine orası şimdi orman oldu. Erzurum'a en az 5 milyon fidan dikmemiz lazım. Böyle 10 bin, 15 bin, 100 bin gibi rakamlar yeterli değiller" dedi.Konuşmaların ardından Vali Memiş ve beraberinde ki heyet kazma ve küreklerle önce fidanları dikti ardından can suyu verdiler. Kilometresinde vatandaş ve öğrencilerin yoğun katılımıyla 10 bin ağaç dikimi yapıldı.Ağaç dikimi öncesinde yapılan törende konuşan Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler,'Yurdun dört bir köşesinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını dile getirerek,' şunları kaydetti: "Malumunuz sanayi arttıkça çevre sorunları da fazlalaşıyor. Yaşam alanları ve doğal hayat gittikçe kirleniyor. Burada yapacağımız çalışma ağaç dikme çalışması olarak değil bütün bir eko sistemin korunmasına katkı sağlayacak olan bir çalışma olarak değerlendirilmeli. Bu topraklar bizim yarınlarımıza borçlu olduğumuz topraklardır. Bu nedenle geleceğimizi düşünmek için geleceğimize nefes vermek için bugün alanlardayız. Bütün Siverek halkının burada olmasından çok büyük bir mutluluk duydum. Ayrıca bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bundan sonra her yıl 11 Kasım'da daha da fazla ağaç dikerek güzel yurdumuzu yemyeşil bir coğrafyaya çevireceğiz. Bu süreçte bize destek veren Orman Genel Müdürlüğü personelimize, Belediye Başkanımız Şeyhmus Aydın'a, Başkan Yardımcımız Hasan İzol'a, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada 10 bin ağaç toplamda ise 40 bin ağaç dikeceğiz. Sadece dikmek önemli değil, bu ağaçlar hepimize emanettir. Sık sık buraları ziyaret edeceğiz ve bu ağaçların sürdürülebilir bir şekilde geleceğe miras kalmasını sağlayacağız." DediYapılan konuşmalar sonrasında ağaç dikimine geçildi. Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, ilçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve protokol vatandaşlarla birlikte ağaç dikerek, can suyu verdi. 7'den 70'e vatandaşların katıldığı etkinlikte 10 bin ağaç toprakla buluştu.Ağaç dikimine öğrencileriyle birlikte katılan Mehmet Gire, "Biz buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün Türkiye geneli 11 Milyon ağaç dikimi kampanyasına öğrencilerimizle birlikte katıldık, artık bizim ve öğrencilerimizin de birer fidanı var ve çok mutluyuz" diye konuştu12. sınıf öğrencisi Vildan Öğüt'te," Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirilen 11 Milyon ağaç dikimi kampanyasına bizde katıldık, ağaç dikmek çok keyifli ve güzel bir duygu. Bizimde artık bir dikili ağacımız var" ifadelerini kulandı Bizimde artık bir dikili ağacımız var" ifadelerini kulandıMuhabir: MÜBERRA ÇELEBİKameraman: MÜBERRA ÇELEBİGörüntü DökümüKatılan öğrenciler ve öğretmenlerFidan dikimine hazırlıkFidan dikim anlarıOkul Müdürü'nün açıklamasıDikilen fidanların sulanmasıHikaye: Geleceğe nefes verdilerTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Anadolu Lisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleri ile başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasına 100 fidan dikerek katıldı.Muratlı Anadolu Lisesi'ne ait parselde bulunan boş alanda gerçekleştirilen etkinlik öncesi bilgilendirme konuşması yapan Anadolu Lisesi Müdürü Hatice İşlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla başlayan 'Geleceğe Nefes' kampanyasına okulumuz 100 fidan dikerek katılmış bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı 3 saatlik bir süreçte yurt genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak. Muratlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak bu projede olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Hepinize kolay gelsin" ifadelerini kullandı.Etkinliğe; İlçe Milli Eğitim Müdür V. Ömer Çelik, Muratlı Kalkındırma ve Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Kerem Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir ile ok Günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildikten sonra etkinlik sona erdi.Diğer taraftan, Hasan Orhan İlk/Ortaokulu öğrencileri de 11 milyon fidan etkinliğine katkıda bulunarak, okul bahçesinde 11 fidanı toprakla buluşturdular.Muhabir: VAHİT OLCAYKameraman: VAHİT OLCAYGörüntü DökümüGörüntü SıralamasıValiden konuşmaValinin fidan dikmesiFidan dikenlerden detaylarFidanların altına dikilen türk bayraklarından görüntülerKüçük kız çocuğundan görüntülerHikaye: Bitlis'te hem fidan hem de Türk bayrağı dikildiBİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kampanyasında Bitlis'te 123 bin fidan toprakla buluşturulurken, her fidanın yanına da bir Türk bayrağı dikildi.Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 